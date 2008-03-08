کلیه مصوبات سفر دولت در بخش راه روستایی لرستان اجرایی می شود

صحبت الله بزرگزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: در حال حاضر بیش از 119 پروژه در زمینه بهسازی و آسفالت در سطح راههای روستایی استان در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه این تعداد پروژه در مجموع به طول 489 کیلومتر در استان در حال اجراست، تصریح کرد: در حال حاضر این تعداد پروژه به طور میانگین با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در حال عملیاتی شدن هستند.

بزرگزاده عنوان داشت: تاکنون برای اجرایی شدن این پروژه ها اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان در پایان با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ارتقا شاخص های راه روستایی به میانگین کشوری یادآور شد: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز انتظار می رود در سال آینده کلیه مصوبات سفر هیئت دولت در حوزه راههای روستایی استان تکمیل و به بهره برداری برسد که در این صورت شاهد افزایش چشمگیری در شاخص میانگین آسفالت راههای روستایی استان در مقایسه با میانگین کشوری خواهیم بود .