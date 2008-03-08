  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کلیه مصوبات سفر دولت در بخش راه روستایی لرستان اجرایی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان گفت: در سال آینده کلیه مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان در بخش راه روستایی اجرایی شده و به بهره برداری می رسند.

صحبت الله بزرگزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: در حال حاضر بیش از 119 پروژه در زمینه بهسازی و آسفالت در سطح راههای روستایی استان در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه این تعداد پروژه در مجموع به طول 489 کیلومتر در استان در حال اجراست، تصریح کرد: در حال حاضر این تعداد پروژه به طور میانگین با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در حال عملیاتی شدن هستند.

بزرگزاده عنوان داشت: تاکنون برای اجرایی شدن این پروژه ها اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان در پایان با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ارتقا شاخص های راه روستایی به میانگین کشوری یادآور شد: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز انتظار می رود در سال آینده کلیه مصوبات سفر هیئت دولت در حوزه راههای روستایی استان تکمیل و به بهره برداری برسد که در این صورت شاهد افزایش چشمگیری در شاخص میانگین آسفالت راههای روستایی استان در مقایسه با میانگین کشوری خواهیم بود .

کد مطلب 650109

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها