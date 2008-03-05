مخالفت کوچاریان با لغو حالت فوق العاده در ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ناآرامیهای ایروان که تا کنون هشت کشته به جای گذاشته شب گذشته با بازداشت 30 نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیگیری شد.

در همین رابطه شب گذشته مجلس ارمنستان نیز با بازداشت چهار نماینده مجلس که از حامیان شورشهای اخیر و از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور بودند موافقت کرد.

از سوی دیگر سخنگوی "رابرت کوچاریان" رئیس جمهور ارمنستان اعلام کرد که، کوچاریان درخواست لغو حالت فوق العاده و پیشنهاد مذاکره با "لئون ترپتروسیان" رهبر مخالفان را رد کرده و پتروسیان را مسئول شکل گیری وضعیت فعلی در ارمنستان و کشته شدن هشت نفر که یکی از آنها از نیروهای پلیس این کشور بوده معرفی کرده است.

حالت فوق العاده در ارمنستان از روز یکشنبه 12 اسفند ماه به اجرا گذاشته شده است.

به گزارش مهر، در انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان که روز 30 بهمن ماه برگزار شد،"سرژ سرکیسیان" نخست وزیر و رئیس حزب جمهوریخواه حاکم ارمنستان، با کسب 53 درصد آرا به پیروزی رسید،اما هواداران"لئون ترپطروسیان"، رئیس جمهور اسبق و رقیب اصلی سرکیسیان که در انتخابات 21 درصد آرا را به خود اختصاص داده، عقیده دارند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.

بر همین اساس، معترضان که اقدام به برپایی چادر در میدان آزادی شهر ایروان کرده اند؛ بلافاصله پس از اعلام نتایج رسمی، به خیابانها ریخته و خواستار باطل شدن نتایج انتخابات شدند.