افزایش سطح کیفی گردانها در دستور کار بسیج قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین طائب، صبح امروز در دومین روز از اولین کارگروه آموزشی فرماندهان گردانهای عاشورا و الزهرا (س) نمونه بسیج کشور در مجتمع میعاد مشهد اظهار داشت: بسیج از ابتدای انقلاب تاکنون برای حفظ انقلاب در برابر تهدیدات و تهاجمات امنیتی، فرهنگی و سیاسی دشمنان صف آرایی کرده و با ساماندهی خود پاسخ تمام تهاجمات را داده است.

وی با بیان اینکه بسیج همواره در تمامی صحنه ها پشت سر رهبر معظم انقلاب حضور داشته است افزود: از این رو در جهانی که همه بازیگران آن به دنبال افزایش سهم خود در قدرت جهانی هستند، نظام انقلاب اسلامی توانست با تمام توطئه های استکبار پیام خود را به جهان صادر کرده و الگویی برای همه ملتهای مستضعف در عرصه مقاومت در برابر ظلم و زورگویی شود.



وی با اشاره به وقایع اخیر غزه نیز عنوان کرد: آمریکا و اسرائیل برای آنکه از سیاستهای شکست خورده خود در منطقه عقب نشینی کنند با ایجاد یک فضای سیاسی دست به جنایات غزه و خاک و خون کشیدن مردم بی گناه، اسقرار ناوهای آمریکایی در نزدیک لبنان زده است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز دشمن تجربه شکست در افغانستان و عراق را پیش روی خود دارد یادآور شد: باید در جبهه دفاع و امنیتی همواره در برابر توطئه های احتمالی دشمنان خود را آماده باشیم و با تحقق چشم انداز 20 ساله برای هر ملتی که بخواهد در برابر ظلم و ستم بایستد، الگو شویم.

حجت الاسلام طائب افزود: باید طرح و نقشه دشمن را برای مقابله کشف کنیم که در این راستا به طور قطع نقشه دشمن طرحی تکمیل شده از افغانستان و عراق است و وظیفه ما این است که برای تهدیدات احتمالی داخلی از سوی اراذل و اوباش و یا همان سرسپرده های دشمن همچنین تهدیدات احتمالی امنیتی و مرزی، قدرت بسیج را به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه آمریکا به واسطه تجربه و سابقه ای که از کشور ما سراغ دارد به فکر تهدید نظامی نخواهد افتاد، اظهار داشت: با این وجود بسیجی باید همیشه در عرصه آماده باشد زیرا اگر آمریکا غفلتی را مشاهده کند از همان روزنه وارد خواهد شد.

طائب با اشاره به اینکه باید در سال 87 به کیفی سازی گردان ها توجه کنیم ادامه داد: شعار این سال توسعه کیفی است که ما باید بر این اساس کیفیت گردانهای خود را در ابعاد مختلف بالا برده و با ایجاد تنوع در عرصه های مختلف فعالیت ارتباط بسیجیان را با گردانها و پایگاهها بالا ببریم.

در این جلسه سردار حسین خالقی، معاون عملیات ستاد نیروی مقاومت بسیج نیز در رابطه با برگزاری اولین کارگروه آموزشی اظهار داشت: این کارگروه با حضور فرماندهان گردانهای عاشورا و الزهرا (س) نمونه کشور که در سال 84 و 85 به عنوان اسوه انتخاب شده اند، برگزار می شود و تا پنج شنبه ادامه دارد.