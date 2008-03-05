به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک ورلد نیوز، محل این مجسمه که با هزینه خیران خصوصی تهیه شده ادای احترامی از سوی آکادمی پاپی علوم به گالیله محسوب می‌شود.

نیکلا کابیبو رئیس این آکادمی گفت: کلیسا می‌خواهد به جهان فکری گالیله نزدیک شود و نه تنها به میراث بزرگ وی بلکه به رابطه میان علم و دین به درک قطعی برسد.

در سال ۱۶۱۰ انتشار یافته‌های علمی گالیله در تایید نظر کوپرنیک مبنی بر ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید باعث شد تا وی از سوی کلیسا کاتولیک روم مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گیرد. این نظریه مخالف کتاب مقدس بود و از سویی با نظریات ارسطو که کلیسا حامی آن بود همخوانی نداشت.

وی مجبور به امضای توبه نامه‌ای با این مضمون شد:" در هفتادمین سال زندگی در مقابل شما به زانو درآمده‌ام و درحالی‌که کتاب مقدس را پیش چشم دارم و با دستهای خود لمس می‌کنم توبه می‌کنم و ادعای خالی از حقیقت حرکت زمین را انکار می‌کنم و آن را منفور و مطرود می‌نمایم."