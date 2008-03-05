‌به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به همراه هیئت عالی رتبه علمی و فرهنگی با حضور در این همایش در باره "طرح مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی در زمینه وحدت و بیداری امت اسلامی" سخنرانی می کند .

شناخت و بررسی راهکارهای نظری و عملی اتحاد اسلامی و بحران هویت اسلامی از دیدگاه سید جمال الدین اسد آبادی از جمله محورهای این همایش اعلام شده است .

سید جمال الدین اسد آبادی و عقب ماندگی مسلمانان از کاروان علوم "تمدن جدید" و پیامهای سید جمال الدین برای امت اسلامی از دیگر موضوعات مورد بحث شرکت کنندگان در این همایش است .

با توجه به اینکه عصر سید جمال الدین حسینی معروف به اسدآبادی هنگامه بروز بحران هویت مسلمانان بود، چالشهایی را فراروی امت اسلامی قرار می داد که حرکت سیدجمال الدین پاسخی به ضرورت موجود بود، این همایش در راستای دغدغه ها و آرمانهای سید جمال الدین که همچنان نیاز مبرم زمانه ما است در دوحه قطر برگزار می شود .