به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیر خارجه پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران، قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه کشورمان را غیر قانونی دانست.

وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر سخن می گفت، تصریح کرد: این قطعنامه موضوع جدیدی نیست و ما آن را به رسمیت نمی شناسیم چرا که معتقدیم رسیدگی به موضوع هسته ای ایران در صلاحیت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد.

قائم مقام وزیر خارجه ادامه داد: بارها گفته ایم که فعالیت های هسته ای ایران بر تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی متمرکز بوده و رفتن مسئله هسته ای ایران به شورای امنیت نیز در شرایطی غیر متعارف صورت گرفت.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر در خصوص اقداماتی که تهران برای مقابله با آثار منفی قطعنامه جدید شورای امنیت علیه کشورمان در نظر گرفته، گفت: البته در قطعنامه جدید چیزی متفاوت از گذشته وجود ندارد و صرفا برخی هشدارها به کشورها داده شده است.

قائم مقام وزیر خارجه اعمال محدودیت برای چند نفر و موضوع بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی را نیز حربه های تکراری قطعنامه جدید شورای امنیت دانست و گفت: ما طرح این قبیل مسائل را خیلی چیز غیر سابقه داری نمی بینیم و معتقدیم این قطعنامه نیز ادامه همان روش های گذشته است.

شیخ عطار همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در شرایط فعلی ایران به مذاکره با کشورهای غربی خواهد پرداخت؟ تاکید کرد: ما اصولا در موضوع هسته ای با هیچ کس غیر از آژانس مذاکره نخواهیم کرد. در این مسئله طرف مذاکره ما آژانس است و در چارچوب NPT با این نهاد بین المللی مذاکره می کنیم.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا موضع اش درخصوص مذاکره صرف با آژانس به معنای آن است که ایران دیگربا خاویرسولانا به عنوان نماینده 1+5 مذاکره نخواهد کرد؟ یادآور شد: آنچه من عرض کردم مربوط به مسئله هسته ای بود اما ما درچارچوب قوانین بین المللی و صلاحیت های مندرج در اساسنامه آژانس با هر کس و هر سازمانی مذاکره می کنیم.