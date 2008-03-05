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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۹

حضور فیزیکی در مناطق عملیاتی قوی ترین رسانه در حفظ ارزشهاست

حضور فیزیکی در مناطق عملیاتی قوی ترین رسانه در حفظ ارزشهاست

سعید ابوطالب، راه اندازی کاروان های راهیان نور را ابتکاری زیبا خواند و در عین حال گفت: در رابطه با دفاع مقدس در زیر ساخت ها موفق نبودیم، یادمان های جنگ آسیب دیده و کم تر تجدید بنا شده و ایده های بسیاری بر محل شهادت سرداران و بازسازی و ماکت سازی مناطق عملیاتی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابوطالب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با این که از سالهای جنگ فاصله گرفته ایم هرساله اشتیاق جوانان به ارتباط گیری معنوی با دفاع مقدس بیشتر شده است.

ابوطالب ضمن تأکید بر ساخت یادمان ها و حوزه ها در مناطق نزدیک جنگ، از عدم وجود موزه جنگ انتقاد کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به استقبال پر شور مردم از این حرکت فرهنگی، تصریح کرد: مردم ما مردم ادبیات شفاهی هستند نه ادبیات مکتوب و آن قدر که ادبیات نگاهی نقش مهمی دارد ادبیات نوشتاری و مکتوب مهم نیست و به این لحاظ کاروان های راهیان نور توانستند خیلی تأثیر گذار باشند.

وی با بیان اینکه کاروان های راهیان نور باید تقویت و هدایت شوند، گفت: حضور فیزیکی در مناطق عملیاتی و بازگو شدن خاطرات رزمندگان قوی ترین رسانه در حفظ ارزش ها بوده و از هر رسانه دیگر مؤثرتر است.

سعید ابوطالب یادآور شد: با این کار و زنده شدن یاد و خاطره دفاع مقدس از بردن جامعه به سمت سکولاریسم و لیبرالیسم جلوگیری شده و این ابتدایی ترین و کم ترین کاری است که مردم را به جایی که تنها گرد و خاکی از آن باقی مانده و نه موزه و یادمانی هست ببریم.

بر اساس این گزارش، اعزام کاروان های راهیان نور به شکل مردمی و سازمان یافته از دهه فجر آغاز شده و تا 15 فروردین 78 ادامه دارد. سالانه بیش از یک میلیون نفر از اقشار مختلف مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور بازدید می کنند.

برپایی نمایشگاه متمرکز در تمامی یادمان ها، اهدای کتب تصویری ویژه کودکان، پخش نماهنگ های دفاع مقدس و فیلم های مستند عملیات ها، توزیع بسته های فرهنگی، ثبت و ضبط خاطرات زائران رزمنده، احیای نماز جماعت و تجهیز نمازخانه ها، راه اندازی سایت تخصصی برای راهیان نور در تهران و خوزستان، راه اندازی سامانه پیامک و اعزام کاروان خبرنگاران به این مناطق از جمله تسهیلات درنظر گرفته شده توسط ستاد مرکزی راهیان نور در این زمینه است.

کد مطلب 650118

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