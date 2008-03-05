حضور فیزیکی در مناطق عملیاتی قوی ترین رسانه در حفظ ارزشهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابوطالب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با این که از سالهای جنگ فاصله گرفته ایم هرساله اشتیاق جوانان به ارتباط گیری معنوی با دفاع مقدس بیشتر شده است.

ابوطالب ضمن تأکید بر ساخت یادمان ها و حوزه ها در مناطق نزدیک جنگ، از عدم وجود موزه جنگ انتقاد کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به استقبال پر شور مردم از این حرکت فرهنگی، تصریح کرد: مردم ما مردم ادبیات شفاهی هستند نه ادبیات مکتوب و آن قدر که ادبیات نگاهی نقش مهمی دارد ادبیات نوشتاری و مکتوب مهم نیست و به این لحاظ کاروان های راهیان نور توانستند خیلی تأثیر گذار باشند.

وی با بیان اینکه کاروان های راهیان نور باید تقویت و هدایت شوند، گفت: حضور فیزیکی در مناطق عملیاتی و بازگو شدن خاطرات رزمندگان قوی ترین رسانه در حفظ ارزش ها بوده و از هر رسانه دیگر مؤثرتر است.

سعید ابوطالب یادآور شد: با این کار و زنده شدن یاد و خاطره دفاع مقدس از بردن جامعه به سمت سکولاریسم و لیبرالیسم جلوگیری شده و این ابتدایی ترین و کم ترین کاری است که مردم را به جایی که تنها گرد و خاکی از آن باقی مانده و نه موزه و یادمانی هست ببریم.

بر اساس این گزارش، اعزام کاروان های راهیان نور به شکل مردمی و سازمان یافته از دهه فجر آغاز شده و تا 15 فروردین 78 ادامه دارد. سالانه بیش از یک میلیون نفر از اقشار مختلف مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور بازدید می کنند.

برپایی نمایشگاه متمرکز در تمامی یادمان ها، اهدای کتب تصویری ویژه کودکان، پخش نماهنگ های دفاع مقدس و فیلم های مستند عملیات ها، توزیع بسته های فرهنگی، ثبت و ضبط خاطرات زائران رزمنده، احیای نماز جماعت و تجهیز نمازخانه ها، راه اندازی سایت تخصصی برای راهیان نور در تهران و خوزستان، راه اندازی سامانه پیامک و اعزام کاروان خبرنگاران به این مناطق از جمله تسهیلات درنظر گرفته شده توسط ستاد مرکزی راهیان نور در این زمینه است.