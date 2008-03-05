سازمانهای بیمه گر اعتبار دارند اما خرج مردم نمی کنند

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتظار بیمه شدگان برای دریافت خدمات مطلوب به طور حتم به حق است و بهانه های سازمان ها در ارتباط با کمبود اعتبار برای فرار از افزایش خدمات بیمه ای به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با انتقاد به اینکه سازمان های بیمه گر حاضر به پرداخت هزینه های نگهداری بیماران روانی در مراکز درمانی نیستند خاطرنشان کرد : مسئولان سازمان بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی در برابر این انتظار فقط عنوان می کنند که اعتبار لازم را در اختیار ندارند و مشخص نیست حق بیمه های کلانی که ماهانه از مردم دریافت می کنند صرف چه اموری می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد : سازمان های بیمه گر بودجه خود را خارج از مسیر قانونی هزینه می کنند اما حاضر نیستند خدمات مطلوب به بیمه شدگان خود ارائه کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت : رضایت مندی بیمه شدگان و ارتقاء خدمات جزء شعارهای همیشگی سازمان های بیمه گر است اما کمتر شاهد عملی شدن این وعده ها بوده ایم و کماکان مردم مجبورند درصد بالایی از هزینه های درمانی را از جیب خود بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود نظارت بیشتری از سوی مراجع ذی صلاح ، بر فعالیت و عملکرد سازمان های بیمه گر اعمال گردد.