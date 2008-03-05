هفته چهاردهم لیگ امارات از فردا آغاز می شود / رویارویی اکبرپور و عنایتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بین این سه بازی رویارویی تیم های انتهای جدولی الظفره و الامارات گرچه برای اماراتی خالی از جذابیت است اما برای فوتبالدوستان ایرانی تقابل مثلث رجب زاده، عنایتی و خطیبی با اکبرپور یک اتفاق جالب توجه و زمینه ساز یک برخورد تماشایی است. اکبرپور و عنایتی که روزی زوج غیر قابل مهار استقلال بودند، فردا رودرروی هم می ایستند. هدف شان هم یکی است، برتری تیم هایشان برای فرار از انتهای جدول.

فردا شب همچنین دو تیم بحران زده الشارجه و الوحده به دیدار هم می روند. برای شجاعی این فرصت مناسبی است تا بازگشتی دوباره داشته باشد و شروعی خوب را برای مربی جدید الشارجه رقم بزند.

دیگر بازی فردا را تیم های الوصل و العین برگزار می کنند. تیم های همیشه مدعی فوتبال امارات، در فصل جاری بین رده های میانی جدول دست و پا می زنند و به جای دستیابی به عنوان قهرمانی بیشتر به صعود و جای گرفتن میان مدعیان قهرمانی می اندیشند.

دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات روز جمعه نیز با برگزاری سه دیدار پیگیری خواهد شد. در حساس ترین بازی این روز تیم فوتبال الشباب، صدرنشینان جدول رده بندی مسابقات به دیدار الاهلی می رود. یاران مبعلی و کاظمیان پس از ناکامی مقابل الاهلی در جام حذفی این بار با انگیزه ای مضاعف به دیدار سرخپوشان دبی می روند. برتری مقابل تیم متحول شده الاهلی می تواند شانس قهرمانی سبزپوشان الشباب را دو چندان کند.

روز جمعه همچنین تیم فوتبال الشعب در خانه از النصر پذیرایی می کند. این تیم که از مدعیان قهرمانی به شمار می رود، حریفی را پیش رو دارد که با لوکابوناچیچ غیر قابل مهار پیش می رود. پشت سر گذاشتن سد سخت لوکا جایگاه سامره، معدنچی و دیگر سرخپوشان دبی را در بین مدعیان قهرمانی مستحکم تر از قبل می کند.

- برنامه دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است:

پنجشنبه - 14/12/86

الظفره - الامارات

الشارجه - الوحده

الوصل - العین

جمعه - 15/12/86

الجزیره - حتا

الشعب - النصر

الشباب - الاهلی

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

1- الشباب 28 امتیاز

2- الشعب 25 امتیاز

3- الجزیره 24 امتیاز

4- الاهلی 21 امتیاز

5- الشارجه 19 امتیاز

6- النصر 18 امتیاز

7- العین 17 امتیاز- تفاضل گل 3+

8- الوصل 17 امتیاز- تفاضل گل 1-

9- الظفره 13 امتیاز- تفاضل گل 6-

10- الوحده 13 امتیاز- تفاضل گل 6-

11- حتا 13 امتیاز- تفاضل گل 7-

12- الامارات 9 امتیاز