پیوند 24 هزار کلیه در ایران / ضرورت پیشگیری در بیماریهای کلیوی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر زرگر در مراسم ویژه تجلیل از پیسکسوتان جامعه پزشکی در درمان بیماران کلیوی کشور که صبح امروز در پارک لاله برگزار شد، گفت: از برنامه های انجمن ارولوژی از دو سال قبل نامگذاری روز سلامت است به صورتی که اولین پنجشنبه اسفند ماه هر سال پزشکان بیماران را به صورت رایگان ویزیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی نارسائی کلیه دو بیماری فشار خون و دیابت است گفت: این دو بیماری کاملا قابل کنترل هستند که می توان از عوارض منفی آن جلوگیری کرد. اما متاسفانه بیماران زمانی متوجه می شوند که بیماری در حال پیشرفت است و معمولا درمان موثر واقع نمی شود.

زرگرتصریح کرد: باید تلاش کنیم تا از پیشرفت بیماری جلوگیری شود به گونه ای که دیگر مسئله ای به عنوان پیوند کلیه نداشته باشیم که در حال حاضر در بیشتر مراکز استانها امکانات به گونه ای است که پیوند کلیه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه مراسم رئیس انجمن نفرولوژی گفت: یکی از دلایلی که انجمن بین المللی بیماریهای کلیوی را به فکر انداخت که باید روزی را برای تبلیغ و بزرگداشت انتخاب کنند این بود که در دهه آینده در صورتی که ما تاکید بر پیشگیری و بیماریابی در بیماری کلیوی را نکنیم مواجه با انفجار اجتماعی و درمانی و اقتصادی خواهیم بود.

دکتر عبدی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 200 تا 250 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند که به طور چشمگیری این بیماری در حال پیشرفت است که یکی از دلایل اصلی آن تغییرات در نوع تغذیه و مسائل اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه با انجام یک آزمایش ساده می توان از پیشرفت این بیماری جلوگیری کرد افزود: بیماری کلیوی با توجه به شعاری که عنوان شد یک بیماری شایع و پرخطر است اما در عین حال قابل درمان و پیشگیری است.