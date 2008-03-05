نماینده دانشگاه پیام نور لرستان "کلیمانجارو" را فتح کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حمیدرضا کاویانی چگنی در صعودی که به مناسبت بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از اوایل ماه جاری آغاز شد و هفت روز به طول انجامید موفق به فتح سه قله اصلی کوه "کلیمانجارو" به ارتفاع های 5756 متر، 5895 متر و شش هزار متر شد.

این کوهنورد لرستانی دارای 16 سال سابقه کوهنوردی است و تاکنون موفق به صعود به کلیه قلل نامی کشور شده است.

کوه کلیمانجارو در کشور تانزانیا در مرز کشور کنیا قرار گرفته است که در واقع آتشفشانی خاموش بوده و در اطراف آن یخچالهای غول پیکری واقع شده است و به عنوان چهارمین قله از قلل هفتگانه دنیا و بام آفریقا محسوب می شود.