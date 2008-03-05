"درهای بال اژدهایی" برای نسل جدید خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه مدل جدیدی از خودروی "مگان" خود را در نمایشگاه ژنو ارائه کرده است که دارای درهای منحصربفردی موسوم به "درهای باغ اژدهایی" هستند.

خودروی آزمایشی Mégane Coupé Concept رنو همچنین به فناوریهای نوین دیگری نظیر سیستم کنترل شرایط جوی چهار منطقه ای، نمایشگرهای چندرسانه ای لمسی و سیستم حرکتی "توقف و حرکت" مجهز است.

بر اساس گزارش گیزمگ، درهای مشابه به بالهای اژدهایی که در طراحی و ساخت این خودرو به کار گرفته شده اند در نگاه نخست حالتی شناور و تندرو از این خودرو به بیننده القا می کند.

شاسی این خودرو نیز از نوعی آلیاژ مخصوص آلومنینیوم ساخته شده است که در عین سبکی از ضریب استحکام بالایی نیز برخوردار است.

به گفته کارشناسان این خودروی جدید به عنوان سمبلی از فناوریهای نوین به کار گرفته شده در شرکت خودروسازی رنو محسوب می شود.