انتقاد از وضعیت اقلیت های مسلمان در غرب/ شرایط غزه فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح و اجلاس شورای حقوق بشر به ژنو سفر کرده، درحاشیه این اجلاس با خانم آربو، کمیسر عالی حقوق بشر دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار گفت: کمیسر عالی حقوق بشر نماید یک سازوکار بین المللی است که باید کلیه جامعه بین المللی را نمایندگی کند و این سازو کار باید معرف تنوع موجود درنظام بین الملل باشد.

وزیر خارجه افزود: با عنایت به اینکه مسئولیت دفتر کمیسر عالی شناسایی ظرفیت های بومی و تلاش جهت تشویق و حمایت آنها به منظور تبدیل شدن به سازوکارهای متناسب و ملی حمایت از حقوق بشر است، استفاده از ظرفیت های بومی برای ارتقای حقوق بشر باید همواره مورد توجه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر باشد.

وی تصریح کرد: فلسفه تشکیل دفتر کمیسر عالی به گونه ای است که آن را از دولت ها، سازمان های غیر دولتی و یا حتی گزارشگران متمایز می کند از این رو کمیسر عالی باید ناظر و تقویت کننده روندهای حمایت و ارتقای حقوق بشر باشد و از ورود به موارد انفرادی که در شان کمیسر عالی نیست اجتناب نماید.

متکی با اشاره به چالش های فرا روی بشر اظهار داشت: شورای حقوق بشر با چالشی جدی در مسیر اصلاح رویه های غلط گذشته و تناقض موجود تشکیلات حقوق بشر مواجه است و لذا باید اطمینان حاصل کند که مکانیزم دوره ای نظارت بر وضعیت حقوق بشر عضو سازمان ملل (UPR) به عنوان یک سازوکار جهانی جامع در بررسی وضعیت ها عمل خواهد کرد.

وزیر خارجه همچنین گفت: به اعتقاد ما در ساختار جدید باید از برخوردهای گزینشی، دو معیاری، سیاسی و جانبدارانه اجتناب شود. چرا که معتقدیم بدون شک شورا موفق نخواهد شد مگر اینکه با رویکرد جامع، مشارکت گرایانه و سازنده به مسائل حقوق بشری بپردازد.

وی با اظهار تاسف از وجود تبعیض در کشورهای غربی بر اساس مذهب و علیه اقلیت های مسلمانان آن را غیر منصفانه و ناعادلانه خواند.

متکی با اشاره به وضعیت وخیم نقض فاحش حقوق بشر در نوار غزه، روند نقض حقوق کودکان، زنان و شهروندان عادی را در غزه فاجعه بار توصیف کرد.

وزیر امور خارجه با اظهار نگرانی از روند فزاینده برخورد دو معیاری غرب در قبال آزادی بیان و اهانت به مذاهب و مقدسات مذهبی تحت لوای آزادی مذهب، این رویکردها را مغایر با مفاهیم انسانی و اخلاقی و ارزش های ادیان و سنن مورد احترام جامعه بشری قلمداد کرد.

متکی با اظهار نگرانی از از ایجاد زندان های مخفی، ربودن افراد، شنود مکالمات و مجازات های مخفیانه بدون طی تشریفات قضایی، کنترل مکالمات تلفنی و تحت نظر و مراقبت قرار دادن افراد در برخی کشورهای غربی به بهانه مبارزه با تروریسم، این رویکرد را هنجار شکنی آشکار نسبت به مفاهیم بنیادین حقوق بشر توصیف کرد.

وزیر خارجه کشورمان همچنین در حاشیه این اجلاس با همتایان کوبایی، اندونزیایی، وزیر حقوق بشر سریلانکا و وزیر امور خارجه صربستان دیدار و پیرامون رابط دو جانبه، همکاری های منطقه ای و تحولات بین المللی رایزنی و گفتگو کرد.