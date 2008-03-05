تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان عازم بحرین شد

به گزارش خبرنگارمهر، رقابت های تنیس روی میز اوپن بحرین از 16 تا 19 اسفند ماه در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود. تیم تنیس روی میز ایران نیز با ترکیب پوریا عمرانی و محمد امین حنطه در رده سنی نوجوانان این مسابقات شرکت می کند.

جمیل لطف الله نسبی هدایت تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان را در مسابقات تنیس روی میز اوپن بحرین برعهده دارد.

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان پس از شرکت در مسابقات بین المللی بحرین در رقابت های اوپن جهانی قطر شرکت می کند که از تاریخ 21 تا 26 اسفند ماه برگزار خواهد شد.