  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان عازم بحرین شد

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان عازم بحرین شد

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان با دو بازیکن برای شرکت در رقابت های اوپن این رشته امروز به بحرین سفر کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، رقابت های تنیس روی میز اوپن بحرین از 16 تا 19 اسفند ماه در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود. تیم تنیس روی میز ایران نیز با ترکیب پوریا عمرانی و محمد امین حنطه در رده سنی نوجوانان این مسابقات شرکت می کند.

جمیل لطف الله نسبی هدایت تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان را در مسابقات تنیس روی میز اوپن بحرین برعهده دارد.

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان پس از شرکت در مسابقات بین المللی بحرین در رقابت های اوپن جهانی قطر شرکت می کند که از تاریخ 21 تا 26 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 650132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها