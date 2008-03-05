پیروزی خفیف هیلاری بر اوباما در تگزاس/امتیازهای نامزد سیاه چرده بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، هر چند هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی شب گذشته که در چهار ایالت برگزار شد؛ توانست در سه ایالت تگزاس، اوهایو و رودآیلند بر رقیب خود باراک اوباما غلبه کند، اما هنوز میزان امتیازهای نامزد سیه چرده در مجموع انتخابات درون حزبی بیشتر از امتیازهای کلینتون است.

بر اساس این گزارش، نتایج انتخابات درون حزبی در سه ایالت اوهایو، رودآیلند و ورمانت که شب گذشته برگزار شده بود؛ صبح امروز اعلام شد و دو نامزد حزب دموکرات در انتظار نتایج انتخابات تگزاس بودند.

بر اساس نتایج انتخابات تگزاس، کلینتون 51 درصد از آرا و اوباما 47 درصد از آرا را تصاحب کرده اند.

با در نظر گرفتن امتیازهای کسب شده توسط هر یک از دو نامزد حزب دموکرات در انتخابات درون حزبی شب گذشته، میزان امتیازهای باراک اوباما به 1451 امتیاز و امتیازهای هیلاری کلینتون 1365 امتیاز رسیده؛ میزان امتیاز لازم برای پیروزی در رقابتهای درون حزبی آمریکا برای حزب دموکرات 2025 امتیاز است.

بر همین اساس دور بعدی انتخابات درون حزبی حزب دموکرات آمریکا، در تاریخ 8 فوریه (18 اسفند) در ایالت ویومینگ برگزار می شود.