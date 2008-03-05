حاشیه جاده های مازندران درختکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران، صبح چهارشنبه در مراسم جشن روز در ختکاری در محل اداره کل منابع طبیعی استان منطقه ساری افزود: زارعت چوب باید در استان توسعه یابد و بخش خصوصی می تواند در این بین نقش اساسی و جدی تری ایفاء کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای زراعت چوب تسهیلاتی در قالبهای مختلف در استان جهت تقویت و توسعه این صنعت در نظر گرفته است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه امکان کشت زراعت چوب به دلیل موقعیت جغرافیایی در منطقه بسیار بالاست، خواستار افزایش میزان کاشت درخت در این استان شد.

شفقت با بیان اینکه با استفاده از کارشناسان خبره و مجرب منابع طبیعی از مناطق جنگلی استان، بهره برداری بهینه شده است، عنوان کرد: این اقدام سبب افزایش تولید در واحد سطح خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه 22 هزار هکتار از اراضی استان به زراعت چوب اختصاص داده می شود، گفت: تاکنون دو هزار هکتار از اراضی استان به زراعت چوب اختصاص یافته است.

حسین علیپور همچنین بیان داشت: 350 هزار واحد دامی از مراتع استان ساماندهی و تسهیلات ویژه ای برای این قشر داده شد.

به گفته وی در 10 سال گذشته 23 هزار پرونده تخلفات از متجاوزان و قاچاقچیان چوب در استان تشکیل شده است.

علیپور یادآور شد: در هفته منابع طبیعی نیز هشت هزار هکتار از عرصه های جنگلی مازندران نهالکاری می شوند.