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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

در جریان سفر به این کشور؛

سردار نجار از مراکز آموزشی و صنعتی وزارت دفاع سودان بازدید کرد

سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان که در راس هیئت بلند پایه دفاعی به سودان سفر کرده است، روز چهارشنبه از دانشکده فنی کرری و صنایع هوایی صافات بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، وزیر دفاع کشورمان در جریان بازدید از دانشکده فنی کرری با توضیحات ارائه شده از سوی فرماندهان و مسئولان مربوطه از نزدیک در جریان فعالیت های آموزشی این مرکز آموزشی قرار گرفت.

سردار نجار در این بازدید با اشاره به نقش موثر همکاری های آموزشی میان دانشکده ها و دانشگاه های نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سودان، آمادگی مراکز آموزشی وزارت دفاع را برای توسعه همکاری های آموزشی با سودان اعلام کرد.

سردار نجار و هیئت همراه همچنین با حضور در صنایع هوایی صافات از بخش های مختلف این صنعت بازدید کرد.

کد مطلب 650136

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