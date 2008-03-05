اولین اردوی تیم ملی دوچرخه سواری بانوان برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی دوچرخه سواری بانوان کشورمان با حضور 10 ورزشکار برتر اولین اردوی خود را به منظور حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا از امروز صبح در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می کند.

بدین ترتیب مریم عابدی از تیم خراسان رضوی، عادله نوری از تیم اصفهان، مریم پورحسین از تیم مازندران، زیبا مهینی از تیم کرمانشاه و مریم جلالیه از تیم تهران دعوت شدگان به اردوی تیم بزرگسالان را تشکیل می دهند. طناز قدیریان از تیم اصفهان، شادی شریعتی از تیم همدان، ساناز ضعیمی از تیم گیلان ، پگاه زمان از تیم تهران و ندا علی نیا از تیم گیلان نیز جوانان دعوت شده به این اردو هستند.

رکابزنان دعوت شده به اردو از امروز 15 اسفندماه به مدت 15 روز در تهران تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد. این گروه دوچرخه سواران تحت نظر ولفرام لیندنر سرمربی تیم ملی ، الکساندر تولومانوف مربی پیست تیم ملی و خانم شیرین محمدی کمک مربی تیم ملی بانوان در مجموعه ورزشی آزادی تمرین می کنند.

رقابت های انتخابی تیم ملی بانوان هفته گذشته در شهرستان رامسر برگزار شد و در مجموع رده بندی تیمی ، تیم اصفهان با کسب 1180 امتیاز صدر نشین شد و تیم های خراسان رضوی با 1004 امتیاز ، تهران با 733 امتیاز، کرمانشاه با 679 امتیاز، گیلان با 677 امتیاز و زنجان با 592 امتیاز به ترتیب در سکوهای دوم تا ششم ایستادند .

در پایان اردو رکابزنان برتر در دو رده جوانان و بزرگسالان برای شرکت در رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا انتخاب خواهند شد. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در فروردین ماه سال 1387 در کشور ژاپن برگزار خواهد شد .