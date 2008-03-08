7300 نفر در چناران سهام عدالت دریافت کردند

محمدرضا صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگانی که شش ماه در جبهه حضور دا شته اند سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: مبلغ سهام به ازای هر نفر پنج میلیون ریال است که چهل هزار تومان به عنوان سود سهام پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول سهام عدالت 23 میلیارد ریال سود سهام به افراد پرداخت شده است.

صانعی گفت: یکی از راهکارهای دولت نهم این است که خانواده های نیازمند را مستقل کند که در این رابطه توزیع به خانواده پنج نفره مبلغ 10 میلیون تومان سهام عدالت است.

مدیر عامل شرکت سهام عدالت افزود: با این طرح و پرداخت سود سهام خانواده ها مبلغ ثابتی در سال دریافت می کنند.

محمدرضا صانعی ادامه داد: شرکت سهام عدالت در چها ر چوب اصل 44 قانون اساسی بیشترین تعامل را با شرکت سرمایه دار سهام عدالت داشته و شرکتهای سهام عدالت ارتباط مستقیم با کارخانه ها و شرکتها در مورد پرداخت سود سهام را ندارند.

محمدرضا صانعی گفت: هر دولتی برای خود برنامه هایی دارد دولت نهم با محور عدالت و توزیع عادلانه و بالا بردن سرمایه خانواده ها سهام عدالت را به خانواده ها اعطا کرد.

وی افزود: در مرحله بعدی دریافت سهام به کل روستائیان و بخشی از کارمندان که حقوق پائینی دارند داده می شود.

مدیرعامل شرکت سهام عدالت یادآور شد: در آستانه انتخابات مجلس هشتم به کاندیدای اصلح و کاندیدایی که بتواند دولت را در جهت پیشرفت اهداف یاری کند رأی دهیم.