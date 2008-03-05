اولین کنگره بزرگداشت علامه سعید العلماء و علامه اشرفی در مازندران برگزار می شود

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود چهره های منور آسمانی و آشنا به اصول و مبانی دین اسلام در هر عصر و زمانی مایه قوام و استحکام دین مبین اسلام بوده و در این میان شخصیتهای بزرگی همچون علامه سعید العلماء و علامه ملا محد اشرفی نیز از چهره های درخشانی هستند که در عصر و زمان خود چشمه جوشان علم، معرفت و حقیقت بوده اند.

وی با اشاره به علم پروری مازندران در عرصه های گوناگون و درخشش دانشمندان متعدد و نام آور از این دیار افزود: اولین کنگره ملی بزرگداشت علامه سعید العلماء و علامه محمد اشرفی با هدف تبیین زوایای دلپذیر زندگانی و شناساندن آراء و افکار آنان به رهپویان سعادت و نسل جوان تشنه معنویت و حقیقت حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

امامزاده موضوعات این کنگره را سیری در زندگی، احوال و شخصیت، کتاب شناسی توصیفی، تحلیل و بررسی نظریات و آراء خاص فقهی، آراء و نظریات ویژه تفسیری،‌ کلامی، عرفانی و اخلاق، سیری در مقالات معنوی و مکاشفات عرفانی (سلوک عرفانی)، شیوه های الگو برداری نسل جوان از سیره علمی و عملی عالمان دین، بررسی تئوری ولایت فقیه در آئینه آثار، نقش علامه سعید العلماء در مبارزه با فرقه های ضاله، کارکرد عالمان منطقه بویژه علامه سعید العلماء و علامه ملا محمد اشرفی در ولایت مداری مردم (گرایش به اهل بیت) طبرستان، ترجمه، تصحیح و تعلیق آثار علامه سعید العلماء و علامه محمد اشرفی به زبان فارسی،‌ عربی و لاتین عنوان کرد.



وی در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی شورای سیاستگذاری این کنگره عنوان کرد: دیگر موضوعاتی که در این کنگره برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده، مقایسه تطبیقی آراء فقهی علامه سعید العلماء و علامه ملا محمد اشرفی، بازخوانی و تحلیل فعالیت های سیاسی،‌ فرهنگی و اجتماعی، رویکردهای نوین نسبت به مسائل مستحدثه در اندیشه های فقهی و کلامی(ربا،‌ حجاب، جهاد، حکومت و ...) و موضوعات جامع دیگری است که در فراخوان این کنگره به صورت کامل و جامع تبیین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از اجرای برنامه های جنبی در این کنگره خبر داد که در قالب توزیع ویژه نامه ها، مجموعه مقالات، آثار و تألیفات علامه سعید العلماء و علامه ملا محمد اشرفی و نیز همایش قرآن و عترت ویژه بزرگداشت علامه ملا محمد اشرفی و شب شعر، پخش فیلم و ... برگزار می شود.

این مسئول فرهنگی، بازسازی و مرمت مزار منور علامه سعید العلماء و علامه ملا محمد اشرفی را از دیگر اهداف این کنگره برشمرد که در راستای تجلیل از مقام والای دانشمندان و علمای اسلامی انجام می شود.

این کنگره در اردیبهشت سال 87 در مازندران برگزار خواهد شد.