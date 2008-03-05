امیدواریم جبهه متحد زمینه اشتراکات را افزایش دهد/ ارتباطی با لاریجانی، قالیباف و رضایی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دورانی در نشست خبری ائتلاف فراگیر اصولگرایان که صبح امروز با حضور سعید ابوطالب عضو ارشد این اتلاف برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این ائتلاف برای انتخابات ریاست جمهوری هم برنامه ای دارد، گفت: دبیرخانه ائتلاف پس از انتخابات مجلس هشتم نیز به کار خود ادامه می دهد اما ما هیچ برنامه ای برای انتخابات ریاست جمهوری آتی نداریم.

وی افزود: در حال حاضر تمام هم و غم ما انتخابات مجلس هشتم است و اینکه جمع بندی ما در لیست انتخاباتی نگاهی نیز به انتخابات ریاست جمهوری آتی داشته باشد موضوعیتی ندارد.

دورانی با بیان اینکه این ائتلاف با هویت مستقل لیست انتخاباتی خود را جمع بندی کرده است، درباره ارتباط تشکیلاتی این ائتلاف با لاریجانی، قالیباف و رضایی، گفت: ائتلاف ما هیچ گونه رابطه تشکیلاتی با این افراد ندارد هر چند که ممکن است برخی از افراد قرار گرفته در لیست انتخاباتی ائتلاف فراگیر ارتباطی با این سه نفر داشته باشند اما این ارتباط را باید به صورت تفکیک شده تحلیل کرد نه اینکه کل ائتلاف را به لاریجانی، قالیباف و رضایی تعمیم دهیم.

دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان با اشاره به اینکه" اشتراکات ما با جبهه متحد حدود 10 نفر است" ادامه داد: برنامه ها و شاخصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ائتلاف فراگیر با دیگر ائتلاف ها متفاوت است و مردم ما پس از گذشت 30 سال پس از پیروزی انقلاب به این فهم رسیده اند که این تفاوت های آشکار را رصد کنند.

دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان همچنین در واکنش به اظهارات شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان که گفته بود به زودی جشن بزرگ وحدت اصولگرایان برگزار خواهد شد، گفت: ما از وحدت استقبال اما روش و مسیر خود را با قاطعیت دنبال می کنیم و معتقدیم اگر قرار باشد جشن بزرگی میان اصولگرایان برگزار شود جبهه متحد باید رویه خود را تغییر دهد. دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند در حالیکه دو نفر از اعضای شش نفره تصمیم گیر جبهه متحد از صاحب منصبان دولت هستند.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر جبهه متحد قصد داشت بر اساس شاخصه های اصولگرایی به ائتلاف برسد نباید در مورد تعداد اضلاع خود میان اصولگرایان سهمیه بندی می کرد.

دورانی درباره لیست های انتخاباتی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در شهرستانها نیز گفت: این لیست ها هنوز به جمع بندی نرسیده است به زودی اعلام می شود.

وی همچنین درباره کاندیداهای این ائتلاف در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری، گفت: جمع بندی کمیته سیاسی ائتلاف حمایت از کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی در تهران است که این موضوع به زودی مصوب خواهد شد و اعلام می شود.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره لیست انتخاباتی ائتلاف فراگیر اصولگرایان، گفت: لیست ما لیستی جامع و فراگیر است که امیدواریم نقاط ضعف دیگر لیست ها را نداشته باشد.

دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این ائتلاف از کاندیداهای خود تضمینی گرفته است که در لیست سایر گروه ها و ائتلاف ها قرار نگیرند، گفت: ما در این زمینه محدودیتی برای کاندیداهای خود در نظر نگرفته ایم و حتی علاقه مند بودیم آنها در سایر لیست ها نیز قرار بگیرند.

دورانی افزود: لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان نهایی است و جای حذف و اضافه ندارد و با طمانینه به آن رسیدیم. امیدواریم جبهه متحد با اضافه کردن تعدادی از کاندیداهای ما به لیست خود اشتراکات کاندیداها را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش سعید ابوطالب عضو کمیته فرهنگی ائتلاف فراگیر اصولگرایان نیز در این نشست خبری درباره لیست انتخاباتی این ائتلاف گفت: تفاوت ما با سایر لیست ها در شکل و انتخاب افراد نیست و یک تفاوت محتوایی در آن مشاهده می شود هر چند تفاوت در لیست ها یک تفاوت درون گفتمانی است.

نماینده تهران در مجلس هفتم با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی مجلس تحدید قدرت و نظارت بر قوای دیگر است، گفت: در مجلس افرادی باید حضور یابند که جسارت، قدرت و شجاعت ایستادن در برابر کانون های ثروت وقدرت را داشته باشند.

ابوطالب گفت: چنین افرادی نمی توانند نمایندگان طبقه های مختلف جامعه باشند.

عضو ائتلاف فراگیر اصولگرایان با تاکید بر اینکه لیست انتخاباتی این ائتلاف دارای دو شاخصه کارآمدی ومقبولیت اجتماعی است، گفت: در لیست ما بعضا افرادی که منتقد برنامه های دولت هستند نیز مشاهده می شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه یکی از رفتارهای پارادوکسی بین دولت و مجلس موضوع فرهنگ است، گفت: در برنامه های توسعه جایی برای توسعه فرهنگی در نظر گرفته نشده است. ما معتقدیم رفتار مجریان باید اخلاقی باشد اما می بینیم که این رفتار درمجریان ما مشاهده نمی شود.

ابوطالب با تاکید بر اینکه دولت نهم مشخصا فاقد برنامه فرهنگی است، گفت: محدوده عدالت در دولت نهم به عدالت اقتصادی تنزل پیدا کرد و برنامه های اقتصادی دولت به توزیع ثروت محدود شد. در حالیکه اگر عدالت فرهنگی ایجادکنیم، آزادی بیان ارج و قرب خواهد داشت .