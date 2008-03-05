سطح مبازره با بیابانزدایی 30 درصد افزایش می یابد

غلامعباس عبدی نژاد در گفتگو با مهر گفت: درایران حدود 100 میلیون هکتار از اراضی کشور درمعرض پدیده بیابانزایی قراردارند که در سالجاری با اجرای پروژه های بذرکاری و بذرپاشی، مالچ ‌پاشی، حفاظت واجرای طرح مدیریت هرز آب و اجرای طرحهای پرورشی و مدیریت جنگلهای دست کاشت بیابانی، عملیات مبارزه با این پدیده درسطح 100 هزار هکتارعملیاتی شده است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از افزایش سطح مبارزه با پدیده بیابانزایی در سال 87 خبرداد و افزود: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز در سال آینده سطح مقابله با پدیده بیابانزایی به 30 درصد وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: درمهرماه سالجاری با توجه به وجود ترسالی، بخشنامه ای به منظورافزایش بذرپاشی درسطح 25 هزار هکتار به 18 استان بیابانی کشورابلاغ شد.

عبدی نژاد اظهارداشت: طبق برنامه چهارم توسعه عملیات بذر پاشی در مناطق بیابانی کشور به منظور حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک باید در سطح 20 تا 25 درصد ازاراضی صورت گیرد که امسال با اجرای این بخشنامه 25 هزار هکتار دیگر به سطح عملیات بذر پاشی در مناطق بیابانی کشورافزوده خواهد شد.

به گفته وی انجام عملیات بذر پاشی با تولید گونه های مقاوم و سازگار به شرایط مناطق خشک، کویری و بیابانی جهت حفظ پوشش گیاهی منطقه و جلوگیری از فرسایش خاک همراه است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تصریح کرد: در سالجاری با مشارکت جوامع محلی و با تشکیل گروههای توسعه ای در منطقه خراسان جنوبی به صورت پایلوت، احیای مناطق بیابانی و تامین معیشت ساکنین این مناطق را مورد بررسی قرار دادیم که در صورت تحقق اهداف در این منطقه از سال آینده این امر برای سایر استانهای بیابانی اجرایی می شود.

به گزارش مهر، در شرایط کنونی درکشور حدود 100 میلیون هکتار از اراضی در معرض پدیده بیابانزایی قرار دارند که ازاین میزان مساحت بالغ بر75 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی، 20 میلیون هکتاردرمعرض فرسایش بادی و 5 میلیون هکتار نیز در معرض سایر اشکال شیمیایی و فیزیکی تخریب سرزمین قراردارند.