اردوی جدید تیم ملی بسکتبال بانوان با حضور 15 بازیکن برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو ازبیست و سوم اسفند ماه آغاز می شود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. دور جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال بانوان با حضور اینا عیسائیان، زهره خالقی، زهرا لطیفی، بهارک زرین قبا، ناهید نجفی، گلاره کاکاوند، تهمینه فراتی، آزاده زمان پور، ناره اردشیان، زهرا زنگنه، شهرزاد راستگار، آرمینه پترو، شایسته متشرعی، سعیده علی و آیرین آرتونیان برگزار خواهد شد.

فریده هادوی و آیلین ملکیان به عنوان سرمربی و مربی مراحل آماده سازی این تیم را زیر نظر می گیرند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی بانوان غرب آسیا از هجدهم فرودین ماه سال آینده در سوریه آغاز می شود.

تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان پیش از حضور در این رقابت ها از دهم تا پانزدهم فروردین ماه یک مرحله اردوی تدارکاتی دیگر نیز برپا خواهد کرد.