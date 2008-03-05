  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۲

اردوی جدید تیم ملی بسکتبال بانوان با حضور 15 بازیکن برپا می شود

سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان با شرکت 15 بازیکن در ورزشگاه آزادی برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو ازبیست و سوم اسفند ماه آغاز می شود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت. دور جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال بانوان با حضور اینا عیسائیان، زهره خالقی، زهرا لطیفی، بهارک زرین قبا، ناهید نجفی، گلاره کاکاوند، تهمینه فراتی، آزاده زمان پور، ناره اردشیان، زهرا زنگنه، شهرزاد راستگار، آرمینه پترو، شایسته متشرعی، سعیده علی و آیرین آرتونیان برگزار خواهد شد.

فریده هادوی و آیلین ملکیان به عنوان سرمربی و مربی مراحل آماده سازی این تیم را زیر نظر می گیرند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی بانوان غرب آسیا از هجدهم فرودین ماه سال آینده در سوریه آغاز می شود.

تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان پیش از حضور در این رقابت ها از دهم تا پانزدهم فروردین ماه یک مرحله اردوی تدارکاتی دیگر نیز برپا خواهد کرد.

کد مطلب 650147

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها