سودان نقطه اتکاء روابط ایران با آفریقاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در جریان این مذاکرات، موضوعات مورد علاقه دو کشور در ابعاد دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سردار نجار در این ملاقات با بیان اینکه گسترش روابط و توسعه مناسبات با کشورهای آفریقایی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، گفت: اشتراکات دینی و فرهنگی و درک مشترک دو کشور از مسائل مهم منطقه ای و بین المللی از عوامل موثر در گسترش همه جانبه روابط ایران و سودان است.

وزیر دفاع کشورمان با ابراز خرسندی از سفر به کشور دوست، برادر و مسلمان سودان تاکید کرد: سودان نقطه اتکاء روابط ایران با آفریقا به شمار می رود.

سردار نجار اظهار امیدواری کرد در این سفر روابط دفاعی دو کشور در حوزه های فنی و آموزشی گسترش یابد. در ادامه این مذاکرات سپهبد عبدالرحیم محمد حسین - وزیر دفاع جمهوری سودان - با ابراز خرسندی از اولین سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سودان از این سفر به عنوان نقطه عطفی در روابط دفاعی دو کشور یاد کرد و افزود: سودان آمادگی دارد در همه زمینه ها به ویژه در حوزه دفاعی مناسبات خود را با ایران گسترش دهد.

وزیر دفاع سودان، با اشاره به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در گسترش صلح، ثبات، ایجاد وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی از مواضع اصولی ایران پیرامون مسائل منطقه ای و جهانی و همچنین حمایت های ایران از سودان در برابر فشار قدرت های زورگو قدردانی کرد.

سپهبد عبدالرحیم محمد حسین با محکومیت قطعنامه ضد ایرانی 1803 شورای امنیت بر حق مسلم ایران در بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید کرد و افزود: انرژی هسته ای بهانه است. آنها اسلام را هدف گرفته اند.

پیش از آغاز دور اول مذاکرات، مراسم استقبال رسمی از وزیر دفاع کشورمان طی آیین ویژه ای با حضور وزیر دفاع و فرماندهان ارشد نظامی سودان برگزار شد.