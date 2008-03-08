180 شعبه اخذ رای در بروجرد دایر می شود

معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان افزود: در این دوره بیش از 33 شعبه اخذ رای نسبت به انتخابات مجلس گذشته اضافه شده است.

توحیدی عنوان داشت: از این تعداد شعبه اخذ رای 127 شعبه ثابت و 53 شعبه سیار کار جمع آوری آرا را بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه همچنین از این تعداد شعبه اخذ رای 109 شعبه در مناطق شهری و 71 شعبه در مناطق روستایی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار بیش از 217 هزار و 65 نفر در بروجرد واجد شرایط رای دادن هستند که 107 هزار و 500 نفر از این جمعیت را زنان تشکیل می دهند.

فرماندار بروجرد با اشاره به وظایف هیئتهای بازرسی، نظارتی و اجرایی انتخابات، عنوان داشت: کلیه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم مجلس در شهرستان بروجرد در نظر گرفته شده است.

توحیدی در پایان با اشاره به ضرورت انتخابات آگاهانه توسط مردم بر حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات مجلس هشتم تاکید کرد.