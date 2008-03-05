اطلاعات ادعایی منافقین ارزش بررسی ندارد / انتخاباتی پرشور در پیش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات پیش از ظهرامروز درحاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه نمایندگان تمام جریانات مختلف در میدان انتخابات حضور جدی دارند ، پیش بینی کرد انتخاباتی پرشور درانتظار کشورمان باشد.

وی درخصوص آخرین اخبار مربوط به تخلفات انتخاباتی گفت: هنوز تخلفاتی که مربوط به حوزه کاری دستگاه اطلاعاتی کشورباشد بوقوع نپیوسته اما مسائل مربوط به دستگاه های دیگر از ما جدا است.

وزیر اطلاعات در خصوص مصادیق اخلاق انتخاباتی تاکید کرد: باید یاد بگیریم که با رعایت عدالت و حفظ انصاف و اخلاق از توهین و تخریب دیگران جلوگیری کنیم و این اصلی ترین مسائل مربوط به اخلاق انتخاباتی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، با تاکید بر بی اساس بودن آنچه در گزارش اخیر البرادعی تحت عنوان مطالعاتی ادعایی عنوان شده است اظهار داشت: قطعا بخش زیادی از این موارد به جریانات ضد انقلاب و شناخته شده نزد ملت ایران باز می گردد که اطلاعاتی را به دست آمریکا و سازمان جاسوسی موساد رسانده اند.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه معتقدیم این اطلاعات هیچ گونه پایه و اساس حقوقی ندارد تاکید داریم که چنین اطلاعاتی حتی ارزش بررسی هم ندارند.