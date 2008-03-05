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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

وزش باد شدید رانندگی در محورهای خراسان رضوی را مشکل کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: وزش باد شدید در شب گذشته و امروز، رانندگان را در اکثر محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وزش باد در محورهای شهرستان چناران، سبزوار، قوچان، کاشمر، گناباد و رشتخوار گزارش شده است و رانندگان در این محورها باید برای رفت و آمد بیش از گذشته به مقررات راهنمایی و رانندگی توجه کنند.

در گردنه های گوجی در شهرستان مشهد و بنی تاک در شهرستان تربت جام در شب گذشته شاهد بارش برف بوده ایم که در گردنه گوجکی شدت برف به حدی بود که راهداران به صورت شبانه روزی عملیات برفروبی را انجام داده اند.

اداره کل راه و ترابری از تمامی رانندگی که قصد عبور از این محور را دارند خواست به دلیل لغزندگی جاده وسائل ایمنی را همراه داشته باشند.

کد مطلب 650154

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