وزارت علوم اعزام دانشجو به 3 کشور دنیا را متوقف کرد

دکتر علیرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که راهکارهای رایزنی ایران در کشورهای آمریکا و کانادا درباره برخی مشکلات که برای دانشجویان ایرانی غیر بورسیه در این کشورها به دلایل سیاسی و .. به وجود می آید گفت: در زمینه در دسترس قرار دادن برخی امکانات و آزمایشگاهها در کشورهای آمریکا و کانادا بی عدالتی هایی وجود دارد. ما در حد توان رایزنیهای لازم را انجام می دهیم اما در برخی مواقع این دانشگاهها مسایل را از طریق دولتهایشان پیگری می کنند و تابع آنها هستند لذا ما نیز نمی توانیم کار ویژه ای انجام دهیم.

وی با بیان اینکه تاکنون مانع جدی برای پیشرفت علمی ایرانیان در خارج از کشور وجود نداشته است، گفت : ممکن است در مواجهه با این بی عدالتی ها، دانشجویان ایرانی به ناچار به آزمایشگاه دیگری بروند و یا گاهی کارها با کندی مواجه شود اما تاکنون مانع جدی برای این دانشجویان به وجود نیامده است.

رایزن علمی ایران در آمریکا و کانادا در پاسخ به پرسش دیگری در زمینه محدودیت کشورهای انگلستان، آمریکا و کانادا در پذیرش دانشجویان ایرانی افزود : این طور نیست که کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان پذیرش دانشجوی ایرانی را لغو کرده باشند، ایران به دلیل برخی مانع تراشیها دانشجو به این کشورها اعزام نمی کند.

وی اضافه کرد: این سه کشور در ویزا دادن به دانشجو و خانواده ها مشکلاتی را به وجود می آوردند و در حال حاضر با توجه به مسایلی که پیش آورده اند مسئولین کشورمان صلاح نمی دانند دانشجو به این کشورها اعزام شود.

معینی افزود : در هر حال این کشورها دانشجو می پذیرند اما محدودیت نیز اعمال می کنند.

وی گفت : ما در صورتی که دانشجویان ایرانی در این کشورها به دلیل محدودیتها و مشکلات تمایل به بازگشت داشته باشند برای بازگشت به کشور شرایط را فراهم می کنیم اما تاکنون موردی نبوده است که به دلیل این موانع تصمیم به بازگشت بگیرند.

رایزن علمی و فرهنگی ایران در کشورهای آمریکا و کانادا اظهار داشت: با توجه به برخی مشکلات، ممکن است تعداد ورود دانشجویان ایرانی غیر بورسیه به دانشگاههای آمریکا و کانادا کم و زیاد شده باشد اما متوقف نشده است.

وی خاطر نشان کرد: کار اعزام دانشجوی ایرانی فعلا برای سه کشور آمریکا، کانادا و انگلیس متوقف است و زمان تغییر در این تصمیم مشخص نیست.