نمایندگان مصر، پاکستان و آفریقای جنوبی به نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیشب و در دور دوم از دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی اسکواش دهه فجر کیش، نمایندگانی از کشورهای مصر، پاکستان و آفریقای جنوبی موفق شدن به مرحله نیمه نهایی این دوره از رقابتها صعود کنند.

در این دیدارها "عمرعبدل عزیز" مصری در بازی مقابل "گری ویدن" از آفریقای جنوبی با نتیجه 3 برصفر به برتری دست یافت و یاسر بوت پاکستانی نیز با همین نتیجه توانست بر "مارتین نایت" انگلیسی غلبه کند.

در دو بازی دیگر "استیو کوپینگر" از آفریقای جنوبی با غلبه بر حریف پاکستانی خود "بیلال زمان" به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و حریف "عمر سویلیم" مصری شد که در مرحله یک چهارم موفق به شکست "جیمز اسنیل" انگلیسی شده بود.

بدین ترتیب امروز و در دور ماقبل فینال، "عمرعبدل عزیز" به دیدار "یاسر بوت" می رود و "استیو کوپینگر" نیز با "عمر سویلیم" رو به رو خواهد شد.