بررسی موضوع ایران در نشست امروز شورای حکام / عدم طرح قطعنامه

به گزارش خبرگزاری مهر،"ملیسا فلمینگ" در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود گزارش مثبت "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی،برخی اعضای شورای حکام تلاش کردند قطعنامه ای را علیه ایران در این نشست فصلی خود بررسی کنند، گفت : بحث قطعنامه در شورای امنیت هم اکنون مطرح نیست.

وی تصریح کرد: نشست امروز شورای حکام ساعت 10 صبح به وقت وین آغاز و در آن موضوع هسته ای ایران بررسی خواهد شد.

فلمینگ در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود آنکه در گزارش آژانس آمده، ایران به همه سئوالات باقیمانده پاسخ داده، گروه موسوم به 1+5 قطعنامه جدیدی را علیه ایران صادر کرد، برخلاف متن گزارش البرادعی مدعی شد : با مراجعه به گزارش البرادعی می بینید اینگونه نیست که ایران به همه سئوالات پاسخ داده باشد. در مورد 1+5 هم این مسئله ای است که باید از خود آنها بپرسید و من در این باره نظری ندارم.

سخنگوی آژانس از پاسخ به این سئوال هم که آیا بازگشت موضوع هسته ای ایران از شورای امنیت به آژانس یک ضرورت نیست، خودداری کرد.

آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان گروه 1+5 را تشکیل می دهند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.

بر پایه این گزارش، این قطعنامه جدید شامل محدودیتها و ممنوعیتهای سفر برای تعداد بیشتری از مقامهای ایرانی ، گسترش حوزه مسدود کردن سرمایه ها ، ممنوعیتها بر آیتمهای دومنظوره، اعتبارهای صادراتی، کنترل و نظارت مالی ، نظارت بر محموله های هوایی و دریایی و گامهای احتمالی بعدی است.