نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای امانتدار مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی، پیش از ظهر امروز در گردهمایی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای نیشابور و روستاهای بخش مرکزی افزود: انتخابات 24 اسفند ماه خلق یک حماسه دیگر توسط ملت ایران است.

فرماندار نیشابور روند اجرایی انتخابات را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: به طور قطع مردم ایران شاهد حضور پرشوری در پای صندوق های اخذ رای در هشتمین دوره انتخابات مجلس خواهند بود.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان نیشابور از نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای خواست: در تمام مراحل رای گیری مراقبت و دقت لازم را به عمل آورند تا به آرای مردم خدشه ای وارد نشود.

در ادامه این گردهمایی، عباس عدل، رئیس ستاد انتخابات نیشابور، مراحل مختلف رای گیری را در شعب اخذ رای از ابتدا تا آخرین مرحله برای نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای تشریح کرد.

در پایان از 160 نفر از نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای در ارتباط با قانون انتخابات و آیین نامه و دستور العمل های اجرایی آزمون به عمل آمد.