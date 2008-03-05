به گزارش خبرگزاری مهر، سوره مهر در معرفی کتاب آورده است: "خیلی ها از آن روزها، حرفها و نوشته ها دارند اما نامه ای که علی شمخانی نوشت رنگ و بوی دیگری دارد. آن روزها علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان بود و جنگ تازه شروع شده بود. کشوری که بعد از پشت سر گذاشتن انقلاب به تازگی متولد شده بود با یک جنگ نابرابر مواجه می شود..."

شمخانی در شرایط بحرانی اشغال خرمشهر که با کمبود تسلیحات و نیروهای کار آزموده روبرو بوده، مسئولان را خطاب قرار داده است. برای شنیدن این حرفها محمد مهدی بهداروند با همراهی احمد سوداگر پای صحبتهای شمخانی نشستند و در بهمن ماه 1385 بیش از یک ساعت با او گفتگو کردند و احد گودرزیانی به تدوین آن پرداخت و حاصل آن کتاب "به داد ما برسید" شد.

در بخشی از نامه تاریخی علی شمخانی می خوانیم: "... چه باید بگویم که شاید شما را به تحرک وابدارم؟ این را بگویم که از 150 پاسدار خرمشهر تنها 30 نفر باقی مانده، این را بگویم که ما می توانیم با 30 خمپاره، خونین شهر را برای سه ماه نگه داریم و امروز 30 تفنگ نداریم..."

شمخانی در این اثر می گوید: "آن روز که عراق حمله کرد، ما هیچ تصور و درکی از جنگ و جنگیدن نداشتیم. هیچ کس از جنگ ادراکی نداشت. سطح اطلاعات نظامی ما پایین بود. برای نمونه علی افشار را بالای پشت بام ساختمان سپاه اهواز گذاشته بودیم که وقتی هواپیما آمد پایین، با آن مقابله کند. گمان می کردیم. به دلیل آنکه علی افشاری قوی هیکل است، هواپیما را می زند..."