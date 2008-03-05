اخبار ورزش جانبازان و معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد سید باقری به عنوان سرپرست فنی فدراسیون جانبازان و معلولان منصوب شد. محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان به منظور هماهنگی هر چه بهتر این فدراسیون با ستاد پارالمپیک 2008 پکن اقدام به این انتصاب کرده است.

رقابت های چهارجانبه والیبال نشسته به پایان رسید

رقابت های چهارجانبه والیبال نشسته جانبازان و معلولان با قهرمانی تیم ذوب آهن اصفهان به کار خود خاتمه داد. در پایان این مسابقات که با حضور تیم های صنعت نفت آبادان، آبفار ساری و تیم ملی چین برگزار شد، تیم آبفار ساری پس از ذوب آهن اصفهان در جای دوم ایستاد و تیم صنعت نفت آبادان نیز سوم شد.

مرحله دوم لیگ تیراندازی جانبازان معلولان آغاز شد

مرحله دوم و نهایی رقابت های لیگ تیراندازی جانبازان و معلولان از امروز با حضور 10 تیم در اهواز آغاز شد. این مسابقات در هفت رشته و در بخش مردان و زنان پیگیری می شود.