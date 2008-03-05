ایران خواستار ایجاد بازار مشترک محصولات کشاورزی کشورهای مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با مجدی احمد ابراهیم الظفیری سفیر کویت در تهران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: کشورهای مسلمان با قابلیتهای بالایی که در بخش کشاورزی دارند می توانند با ایجاد یک بازار مشترک بسیاری از نیازهایشان را از طریق تامین کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری به ویژه در بخش کشاورزی با کشور کویت است و هیچ مانعی بر سر راه توسعه روابط وجود ندارد. اسکندری اضافه کرد: تبادل هیئتهای کارشناسی بین دو کشور و تلاش برای اجرایی کردن توافقات گذشته می تواند روند همکاریها را تسریع کند.

سفیر کویت در تهران نیز در این دیدار با اعلام آمادگی کشورش برای توسعه همکاری با ایران گفت: ایران امکانات و قابلیتهای خوبی در بخش کشاورزی و تولیدات باغی دارد و کشور کویت بازار خوبی برای عرضه این محصولات خواهد بود. وی همچنین از تبادل هیئت کارشناسی کشاورزی بین دو کشور برای توسعه روابط استقبال کرد.