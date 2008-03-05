ناقلین ویروس هپاتیت B در کشور کمتر از 2 درصد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی گویا در حاشیه اجرای مرحله دوم طرح ملی واکسیناسیون هپاتیت B در درمانگاه دکمه چی در شرق تهران، از ریشه کنی برخی بیماریهای واگیر مثل آبله در کشور خبر داد.

وی افزود: یک سری از بیماریها در مرحله حذف قرار دارند که سرخک و سرخجه از جمله این بیماری های واگیر محسوب می شود.

گویا، با اعلام اینکه 33 میلیون نفر در کشورمان در زمینه سرخک و سرخجه واکسینه شده اند، گفت: در حال حاضر کمتر از 50 مورد از ابتلا به این بیماریها در ایران مشاهده می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، همچنین از فلج اطفال به عنوان یکی دیگر از بیماریهای در حال ریشه کنی در کشور نام برد و افزود: نزدیک به 8 سال است که هیچ موردی از ابتلا به این بیماری در کشورمان گزارش نشده است.

وی از اجرای طرح واکسیناسیون نوزادان در مقابل ویروس هپاتیت B خبر داد و گفت: این طرح از سال 72 در کشور آغاز شده و هر نوزاد طی سه مرحله در مقابل این ویروس واکسینه شد و در حال حاضر افرادی که از این تاریخ به بعد متولد شده اند، در مقابل هپاتیت B واکسینه هستند.

گویا، گروه دوم در معرض ابتلا به این ویروس را متولدین قبل از سال 72 عنوان کرد و افزود: سال گذشته متولدین 68 با 95 درصد پوشش واکسینه شدند و امسال آن مقدار باقی مانده به همراه متولدین 69 در مقابل هپاتیت B واکسینه می شوند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، با اعلام اینکه هپاتیت B در هیچ کشوری ریشه کن نشده است، گفت: با اجرای طرح ملی واکسیناسیون در کشورمان، میزان شیوع این بیماری از بالای 2 درصد به زیر 2 درصد رسیده است.

وی ناقلین ویروس این بیماری را کمتر از 2 درصد در کشور دانست و افزود: مهم ترین راه انتقال هپاتیت B، تماس جنسی و سرنگ آلوده است.