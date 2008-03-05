به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد نسخه نگاتیو اصلی فیلم "تقاطع جوانی" را که 74 سال از ساخت آن می‌گذرد پسر یک سینمادار سابق پیدا کرد و در اختیار آرشیو فیلم کره قرار داد.

هشت حلقه از این فیلم 9 حلقه‌ای قابل دیدن و مراحل ترمیم آن در ژاپن انجام شده است. "تقاطع جوانی" را آن جونگ ـ هوا ساخته که 12 فیلم در فاصله 1930 تا 1960 ساخت و فیلم او تنها بازمانده کره از عصر سینمای صامت است. فیلم صامت "دادیار و معلم زن" نیز در آرشیو فیلم کره نگهداری می‌شود که سال 1948 ساخته شد، هر چند صامت بودن آن به خاطر کمبود فیلم در سال‌های اول استقلال کره بود.

قدیمی‌ترین فیلم ناطق آرشیو فیلم کره "رویای شیرین" 1936 نام دارد که دو سال پیش در یک آرشیو چینی کشف شد. "داستانی از چانهیانگ" اولین فیلم ناطق سینمای کره در 1935 ساخته شد. "تقاطع جوانی" درباره یک برادر و خواهر است که به شهر می‌روند. نقش اصلی فیلم را شین ایل ـ سیون بازی می‌کند که ستاره کلاسیک افسانه‌ای و از بین رفته "آریرنگ" (1926، نا اون ـ جیو) بود.

روز سه‌شنبه بخش‌هایی از فیلم "تقاطع جوانی" برای مطبوعات نمایش داده شد و قرار است این فیلم 73 دقیقه‌ای ماه مه امسال به مناسبت افتتاح یک سینماتک جدید در کره برای عموم به نمایش گذاشته شود.