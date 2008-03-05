آغاز تبلیغات انتخابات مجلس هشتم از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره 11 ستاد انتخابات کشور در این خصوص به شرح زیر صادر شده است: به اطلاع عموم مردم شریف و آگاه میهن اسلامی می رساند در اجرای ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 40 آئین نامه اجرایی قانون، فعالیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از دقایق اولیه روز پنجشنبه مورخ 16/12/86 شروع و تا ساعت 8 صبح پنجشنبه مورخ 23/12/86 یعنی بیست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: انتظار می رود نامزدهای انتخاباتی در چارچوب قانون انتخابات و با رعایت دستورالعمل تبلیغات انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت تبلیغاتی خویش را همواره با در نظر داشتن اخلاق تبلیغات انتخاباتی ارائه فرمایند تا انشاء الله با حضور ملت غیور و فهیم کشور عزیزمان در روز جمعه مورخ 24 اسفند در پای صندوق های رأی شاهد خلق حماسه بزرگ دیگری باشیم.