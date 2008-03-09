یک میلیارد و 200 میلیون تومان تجهیزات آزمایشگاهی در اختیار مدارس لرستان قرار گرفت

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: علاوه بر تجهیز مدارس به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی فضاهاى ورزشى و فرهنگى را در مدارس به منظور تقویت فعالیت های فیزیکی و حرکتی در دانش آموزان نیز توسعه داده شده است.

وی ادامه داد: در این راستا احداث سالن ورزشى ، نمازخانه و ساخت زمین چمن در شهرستانهاى الشتر، کوهدشت و خرم آباد آغاز شده و در سایر شهرستانها نیز احداث این فضاها از پیشرفتهاى فیزیکى مناسبى برخوردارند که امید می رود به زودی به بهره برداری برسند.

اسدی پور در ادامه با اشاره به اینکه پنج درصد از اعتبارات این اداره کل به تجهیز مدارس به سیستم هوشمند اختصاص یافته است، تصریح کرد: با توجه به عصر تکنولوژى و پیشرفت روزافزون علم و دانش و احساس نیاز برای تجهیز کلاسها و اتصال به شبکه اینترنت از اولویت هاى کارى نوسازى مدارس است و تاکنون در این راستا موفقیتهاى چشمگیرى کسب شده به طورى که دانش آموزان و معلمان از روش سنتى خارج شده و به صورت علمى و عملى کسب دانش مى کنند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان عنوان داشت: در حال حاضر بیش از یک هزار و شش پروژه در زمینه های مختلف ساخت، توسعه و تجهیز مدارس در استان در دست اجراست که در قالب این پروژه ها بیش از سه هزار نفر نیروی ماهر و تحصیل کرده مشغول به کار هستند.