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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

از سوی سازمان شهرداریها؛

سازمان تفصیلی29شهرداری تهیه و ابلاغ شد

دفتر تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه تهیه و ابلاغ سازمان تفصیلی شهرداریهای کشور از تهیه و ابلاغ سازمان تفصیلی29 شهرداری دیگر در هشت استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، فهرست شهرداریهائی که سازمان تفصیلی آنها به تازگی تهیه و ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

استان اصفهان : شهرداریهای بوئین میاندشت ، سده انجان و نیک آباد.
استان خوزستان:شهرداری هفتگل.
استان سیستان و بلوچستان:شهرداری کنارک.
استان فارس: شهرداریهای استهبان ، صفاشهر،فیروزآباد،مصیری و نورآباد.
استان قزوین: شهرداریهای اسفرورزین،افبالیه،دانسفهان،شال، ضیاآباد،محمدیه.
استان کرمان: شهرداریهای بروات،بزنجان،چترود،راور،طرفه،قلعه گنج ،گلزار.
استان کردستان: شهرداریهای بانه ، موچش.
استان مرکزی: شهرداریهای خنداب ، کرهرود،مامونیه

کد مطلب 650179

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