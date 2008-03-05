سازمان تفصیلی29شهرداری تهیه و ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، فهرست شهرداریهائی که سازمان تفصیلی آنها به تازگی تهیه و ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

استان اصفهان : شهرداریهای بوئین میاندشت ، سده انجان و نیک آباد.

استان خوزستان:شهرداری هفتگل.

استان سیستان و بلوچستان:شهرداری کنارک.

استان فارس: شهرداریهای استهبان ، صفاشهر،فیروزآباد،مصیری و نورآباد.

استان قزوین: شهرداریهای اسفرورزین،افبالیه،دانسفهان،شال، ضیاآباد،محمدیه.

استان کرمان: شهرداریهای بروات،بزنجان،چترود،راور،طرفه،قلعه گنج ،گلزار.

استان کردستان: شهرداریهای بانه ، موچش.

استان مرکزی: شهرداریهای خنداب ، کرهرود،مامونیه