جمع آوری کمکهای مردمی در 9500 پایگاه شور نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد احسان و نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و در آستانه رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ، فردا مراسم شور نیکوکاری با شعار "اکرام نبوی، احسان حسینی و شور نیکوکاری" با مشارکت کمیته امداد، سازمان صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج برگزار می شود.

همچنین 9 هزار و 500 پایگاه کمیته امداد و نیروی مقاومت بسیج در سراسر کشور کمک های مردم نوعدوست و سخاوتمند ایران اسلامی به محرومان و نیازمندان را جمع آوری می نمایند.

این ستاد همچنین اعلام کرد: در استان تهران یک هزار و 500 پایگاه و در شهر تهران نیز 32 پایگاه اصلی جهت جمع آوری کمک های مردمی مستقر خواهند بود که برنامه های این روز از پایگاه های حسینیه ارشاد، امامزاده صالح (میدان تجریش)، مسجد النبی (میدان نبوت)، مسجد بقیه الله (خیابان ملا صدرا، نرسیده به شهید همت) و فرهنگسرای بهمن (تالار شهید آوینی) به صورت ویژه برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) هیچگونه مراجعه ای به درب منازل نداشته و جمع آوری کمک های مردمی صرفا در پایگاه های شور نیکوکاری که با نشان ستاد احسان و نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مشخص گردیده، صورت خواهد گرفت.

ستاد احسان و نیکوکاری همچنین از هموطنان عزیز درخواست کرد تا در اهدای هدایا حفظ شخصیت و کرامت خانواده های نیازمند و محرومان آبرومند را مورد عنایت قرار دهند و به منظور تسریع در تفکیک هدایا نوع کالا را بر روی بسته هدیه مشخص نمایند.

بنا بر اعلام این ستاد، شماره حساب ریالی 3333 کمیته امداد امام خمینی (ره) نزد بانک ملی، صادرات، سپه و ملت قابل واریز در کلیه شعب از سوی این نهاد جهت دریافت کمک های نقدی مردم خیر و نیکوکار کشورمان و حساب ارزی 333 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی جهت مشارکت ایرانیان خارج از کشور در شور نیکوکاری اختصاص یافته است و سایت اینترنتی WWW.EMDAD.IR در اختیار هموطنان عزیز می باشد.

کمیته امداد امام خمینی (ره)، ضمن تقدیر و تشکر از عنایات مقام معظم رهبری، مراجع عظام و روسای قوای کشور که پیشاپیش با کمک به محرومان و نیازمندان در این امر خیر و خداپسندانه شرکت نموده اند، اظهار امیدواری کرده است تا همچون گذشته شاهد حضور گرم مردم نوعدوست ایران اسلامی در پایگاه های شور نیکوکاری باشیم.

شایان ذکر است در مراسم شور نیکوکاری سال گذشته بیش از 55 میلیارد ریال کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار ایران اسلامی جهت کمک به نیازمندان به کمیته امداد اهدا شده است.