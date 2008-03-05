نخستین جشنواره طرحهای برگزیده شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اعلام کرد: برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-HABITAT) به صورت دو سالانه جایزه بهترین عملکردهای دستیابی به بهبود محیط زندگی را برگزار می نماید و این عملکردها شامل ایده های اجرا شده ای هستند که به بهبود کیفیت زندگی مردم پرداخته باشند.

براساس توافق صورت گرفته میان پژوهشکده مطالعات شهری و روستائی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با مدیریت منطقه ای برنامه اسکان بشر ملل متحد ، به منظور تشویق مدیران شهری کشورمان جهت تسهیل حضور در این جشنواره بین المللی امکان ارائه آثار به صورت ملی میسر شده است.

با توجه به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح مدیریت شهری کشور در صورت معرفی طرحهای برگزیده شهری ایران به عرصه های جهانی شاهد موفقیتهای مناسبی برای نظام مدیریت شهری کشورمان خواهیم بود.

پژوهشکده مطالعات شهری و روستائی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به منظور تحقق موارد فوق الذکر فراخوان جشنواره فوق را طی نامه ای به استانداریها و شهرداریها اعلام نموده است تا اطلاع رسانی لازم در زمینه این رویداد مهم جهانی به شهرداریها و سایر سازمانهای مرتبط با موضوع این جشنواره صورت پذیرد.

آثار ارسالی باید براساس دستورالعمل مربوطه که ترجمه آن در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور "www.imo.org.ir" درج شده، به زبان انگلیسی تهیه و تا 20 فروردین 87 به پژوهشکده مطالعات شهری و روستائی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال شود.

شایان ذکر است آثار دریافت شده منطبق با دستورالعمل تدوین شده برای این جشنواره به برنامه اسکان بشر ملل متحد ارسال می شود و جشنواره ملی آثار نیز سال آینده برگزار خواهد شد و به 10 اثر مناسب تقدیر نامه و تندیس یادبود از سوی سازمان ملل متحد و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اهدا می شود و امکان بازدید شهردارانی که سه طرح برتر این جشنواره را به خود اختصاص داده اند از دبیرخانه بین المللی این جایزه فراهم خواهد شد.