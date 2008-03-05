نتایج کسب شده در مسابقات جهانی رضایت بخش بود / خود را به آسیایی ها نزدیک می کنیم

دبیر فدراسیون تنیس روی میز کشورمان با اشاره به نتایج به دست آمده توسط مردان و زنان ملی پوش این رشته در رقابت های جهانی چین به خبرنگار مهر گفت: اگر چه نسبت به سایر تیم های آسیایی صعود قابل ملاحظه ای نداشتیم اما همین ارتقا یک پله ای مردان وصعود 7 پله ای بانوان نسبت به امکاناتی که در اختیار داشتیم تحسین برانگیز است.

وی افزود: این موضوع که بسیاری از تیم های آسیایی در سطح بالاتری نسبت به تنیس روی میز ایران قرار دارند جای تعجب ندارد، تنیس روی میز جهان در اختیار آسیایی هاست طوریکه 20 مدال رقابت های جهانی انفرادی و دوبل درسال 2006 بین پینگ پنگ بازان کشورهایی آسیایی توزیع شد، همچنین آنها هشت مدال مسابقات جهانی تیمی در دوبخش مردان و زنان را از آن خود کردند.

قارداشی تاکید کرد: بهترین های تنیس روی میز جهان متعلق به کشورهای آسیای شرقی و عمدتا چین، کره جنوبی، هنگ کنگ، چین تایپه و سنگاپورهستند که البته اخیرا ژاپن هم به جمع این کشورها اضافه شده است.

وی تصریح کرد: اینگونه کشورها از امکانات زیادی در تنیس روی میز برخوردار هستند و سرمایه گذاری زیادی را بر روی بازیکنان خود می کنند که نتیجه آن را با کسب مدال جهانی می گیرند.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: امکانات تنیس روی میز ایران اصلا در حد و اندازه های اینگونه کشورها نیست. هر چند که بازیکنان ذاتا توانمندی را در اختیار داریم اما هر نتیجه ای را باید با یک دید همه جانبه و با توجه به امکانات موجود مورد ارزیابی قرار داد با این حساب عنوان های کسب شده تنیس روی میز ایران در مسابقات جهانی چین و به خصوص در بخش بانوان کاملا رضایت بخش است.

قارداشی گفت: پینگ پنگ بازان ایرانی قابلیت های لازم برای ایستادن بر روی پله های بالاتر جهان را دارند. تلاش می کنیم با برنامه ریزی های منظم خود را به جمع بهترین های جهان که بیشتر آنها آسیایی هستند، برسانیم.