آیه روز:

واستعینوا بالصبر والصلاة ونها لکبیرة الا على الخاشعین

از صبر و نماز کمک بخواهید، بى تردید این کار جز بر کسانى که در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است .

سوره بقره، آیه 45

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

نمازت را با بیم بگذار گویی خدا را می بینی و اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند و به آنچه در دست مردمان است ، چشم مدوز تا بی نیاز شوی و هیچ کاری مکن که ناچار به عذر خواهی شوی .

نهج الفصاحه - حدیث 1844

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

و حفظ ما فى یدیکم اءحب الى من طلب ما فى یدى غیرک

نگهدارى از آنچه خود در دست دارى ، در نظر من ، از خواستن و جستجوى آنچه در دست دیگرى است ، بهتر و دوست داشتنى تر است .