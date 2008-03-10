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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۴۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

واستعینوا بالصبر والصلاة ونها لکبیرة الا على الخاشعین

از صبر و نماز کمک بخواهید، بى تردید این کار جز بر کسانى که در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است .

سوره بقره، آیه 45

ذکر روز دوشنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

نمازت را با بیم بگذار گویی خدا را می بینی و اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند و به آنچه در دست مردمان است ، چشم مدوز تا بی نیاز شوی و هیچ کاری مکن که ناچار به عذر خواهی شوی . 

نهج الفصاحه - حدیث  1844 

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

و حفظ ما فى یدیکم اءحب الى من طلب ما فى یدى غیرک

نگهدارى از آنچه خود در دست دارى ، در نظر من ، از خواستن و جستجوى آنچه در دست دیگرى است ، بهتر و دوست داشتنى تر است .

کد مطلب 650186

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