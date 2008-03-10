آیه روز:
واستعینوا بالصبر والصلاة ونها لکبیرة الا على الخاشعین
از صبر و نماز کمک بخواهید، بى تردید این کار جز بر کسانى که در برابر حق قلبى فروتن دارند دشوار و گران است .
سوره بقره، آیه 45
ذکر روز دوشنبه:
احادیث امروز:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
نمازت را با بیم بگذار گویی خدا را می بینی و اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند و به آنچه در دست مردمان است ، چشم مدوز تا بی نیاز شوی و هیچ کاری مکن که ناچار به عذر خواهی شوی .
نهج الفصاحه - حدیث 1844
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
و حفظ ما فى یدیکم اءحب الى من طلب ما فى یدى غیرک
نگهدارى از آنچه خود در دست دارى ، در نظر من ، از خواستن و جستجوى آنچه در دست دیگرى است ، بهتر و دوست داشتنى تر است .
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