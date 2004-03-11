نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله جنتي اقامه مي گردد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مراسم ساعت 30/10 صبح با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در دانشگاه تهران آغاز مي گردد و حجت الاسلام والمسلمين رحيميان رياست بنياد شهيد انقلاب اسلامي در سالروزتاسيس اين بنياد پيش ازخطبه ها سخنراني خواهند نمود.

همچنين دراين مراسم يكي ازمداحان اهل بيت عصمت و طهارت به مناسبت ايام سوگواري اباعبدالله الحسين(ع) به مرثيه خواني خواهد پرداخت .