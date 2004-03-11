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۲۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۱۶

نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله جنتي اقامه مي گردد

نماز جمعه اين هفته تهران با امامت آيت الله جنتي دبيرشوراي نگهبان قانون اساسي در دانشگاه تهران برگزار ميشود .

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مراسم ساعت 30/10 صبح با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد در دانشگاه تهران آغاز مي گردد و حجت الاسلام والمسلمين رحيميان رياست  بنياد شهيد انقلاب اسلامي در سالروزتاسيس اين بنياد پيش ازخطبه ها سخنراني خواهند نمود.
همچنين دراين مراسم يكي ازمداحان اهل بيت عصمت و طهارت به مناسبت ايام سوگواري اباعبدالله الحسين(ع) به مرثيه خواني خواهد پرداخت .

کد مطلب 65019

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