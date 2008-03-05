به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حداد عادل پیش از ظهر امروز در حاشیه شرکت در مراسم درختکاری در منطقه کهریزک تهران، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با وجود صدور قطعنامه سوم علیه فعالیت های هسته ای ایران احتمال مذاکره مجدد با کشورهای اروپایی وآمریکا وجود دارد، اظهار داشت: خود اینها در قطعنامه و بیانیه ای دیگری که کشورهای 1+5 صادر کردند بر مذاکره تاکید داشتند. ما هم هیچ وقت از مذاکره عقب ننشسته ایم.

وی افزود: اما باید سئوال کنیم آیا می خواهند مذاکره کنند تا از صلح آمیز بودن آن مطمئن شوند یا از توقف فعالیتهای ما مطمئن شوند.

رئیس مجلس تصریح کرد: اگر مراد از مذاکره دومین هدف باشد مادلیلی نمی بینیم فعالیت های صلح آمیز خود رامتوقف سازیم. اما اگر مراد از ادامه مذاکره بحث و گفتگو و اطمینان یافتن از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران است و می خواهند راستی آزمایی نمایند، ما همیشه حاضر به مذاکره هستیم.

حداد عادل افزود: مهم این است که دنیا بداند که ایران قصد استفاده نظامی از فعالیت های هسته ای ندارد و آژانس هم آن را تامین کرده و شورای امنیت با این قطعنامه خود را زیر سئوال برده است.

وی همچنین در ادامه با تبریک روز درختکاری یادآور شد: ایرانیان در کاشت درخت در این منطقه کم باران دنیا از قدیم معروف بودند.

رئیس مجلس با تشکر از شهرداری تهران خطاب به مردم این شهر، گفت: توصیه می کنم مردم خود به امر درختکاری اهتمام داشته باشند زیرا این کار کاری نیست که دولت به تنهایی از عهده آن برآید. هر کس باید در داخل و بیرون از منزل خود درختکاری کند. شهرداری هم نهال رایگان در اختیار مردم می گذارد.

حداد عادل ابراز امیدواری کرد : درختکاری به عنوان یک وظیفه ملی، دینی و شهروندی جزئی از فرهنگ زندگی شهری مردم شود.