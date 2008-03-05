اخبار کوتاه دین و اندیشه

بانفوذترین کاردینال واتیکان رئیس اسقفهای اسپانیایی شد

اسقفهای کاتولیک اسپانیا کاردینال آنتونیو ماریا روکو ورلا ، 71 ساله را به عنوان رئیس کنفرانس اسقفهای کاتولیک اسپانیا انتخاب کردند، کاردینال محافظه کاری که به پاپ نزدیک است و تا کنون سیاستهای لیبرال خوزه لوئیس رودریگرز زاپارتو نخست وزیر اسپانیا را مورد انتقاد قرار داده است. وی یکی از بانفوذترین کارینالهای واتیکان در سالهای اخیر به شمار می رود.

نگرانی یونیسف از افزایش تعرضهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه

یونیسف اعلام کرد : به منظور حمایت و دفاع از کودکان بیگناه که قربانیان بی دفاع درگیریهای غزه هستند باید تدابیر لازم و ضروری اتخاذ شود.

راه اندازی دایرة المعارف الکترونیکی اعتدال در اسلام

دایره المعارف الکترونیکی اعتدال در عربستان راه اندازی می شود. این دایره المعارف در راستای مبارزه با افکار انحرافی و جریانهای منحرف و همچنین ارائه چهره اسلام و تشویق میانه روی اسلامی راه اندازی می شود.