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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال وظیفه‌ ای همگانی است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک گفت: حفاظت و نگهداری از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال وظیفه‌ای همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمدعلی آذریان، ظهر امروز در چهارمین نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ‌استان ‌مرکزی افزود: تشکیل این شورا ابتکار موثری در ساماندهی وضعیت اراضی ملی و حفظ حقوق جمعی است.

وی عنوان کرد: ارزش افزوده املاک عاملی برای تصرف عدوانی و تجاوز تصاعدی افراد سودجو است و مسئولان ذیربط باید با حساسیت این عرصه را مدیریت کنند.

آذریان افزود: اگر ساماندهی این بخش با قدرت صورت نگیرد، طی سالهای نه چندان دور باید ستادهای بحران برای مقابله با تجاوز به حقوق بیت المال و اراضی ملی تشکیل شود.

معاون دادستان اراک نیز در این نشست عنوان کرد: دستگاه قضایی به تنهایی قادر به‌ مقابله با زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی و حقوق بیت ‌المال نیست و این مهم عزم ملی را می ‌طلبد.

صمد محمدی افزود: در بخشنامه جدید دادستان کل کشور به ‌روسای دادگستریهای استانها از سال آینده فصل جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی با زمین خواران آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروزی، یگانهای حفاظت از منابع طبیعی با جدیت بیشتری برای سد کردن سوء استفاده فرصت طلبان وارد عمل خواهند شد.

در این نشست گزارشی در خصوص بحرانهای منابع آب زیرزمینی استان و تهدیدهای تالاب میقان اراک ارائه شد.

کد مطلب 650197

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