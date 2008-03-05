تاکید بر افزایش حضور سازمان ثبت اسناد در برنامه های رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مهدی شجاعی و سیاوش یعقوبی که در محل اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، شجاعی قائم مقام اداره کل امو رمجلس صدا وسیما و مدیرعامل سابق خانه مطبوعات ایران خواستار بازدید حسینعلی امیری و معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بخش های مختلف سازمان صدا و سیما شد.

وی همچنین ضمن اعلام آمادگی کامل روزنامه های حدیث کرمان و ایران جهان به عنوان نشریاتی که مسئولیت آنها را برعهده دارد در زمینه همکاریهای حرفه ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد کرد که روسای سازمان صدا و سیما و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت متقابل جهت آشنایی هرچه بیشتر از حجم فعالیت های مهم صورت گرفته از این دو سازمان دیدار کنند.