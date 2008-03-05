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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

تاکید بر افزایش حضور سازمان ثبت اسناد در برنامه های رادیو و تلویزیون

تاکید بر افزایش حضور سازمان ثبت اسناد در برنامه های رادیو و تلویزیون

قائم مقام اداره کل امور مجلس سازمان صدا و سیما در دیدار با مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد، بر لزوم تولید برنامه های بیشتر در زمینه برنامه های مهم سازمان ثبت اسناد در شبکه های مختلف صدا و سیما تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مهدی شجاعی و سیاوش یعقوبی که در محل اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، شجاعی قائم مقام اداره کل امو رمجلس صدا وسیما و مدیرعامل سابق خانه مطبوعات ایران خواستار بازدید حسینعلی امیری و معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بخش های مختلف سازمان صدا و سیما شد.

وی همچنین ضمن اعلام آمادگی کامل روزنامه های حدیث کرمان و ایران جهان به عنوان نشریاتی که مسئولیت آنها را برعهده دارد در زمینه همکاریهای حرفه ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد کرد که روسای سازمان صدا و سیما و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت متقابل جهت آشنایی هرچه بیشتر از حجم فعالیت های مهم صورت گرفته از این دو سازمان دیدار کنند.

کد مطلب 650199

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