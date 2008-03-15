آیه روز:

الأعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم

بادیه نشینان به سبب دورى از علم ، دانش ، فرهنگ و بینش در کفر و نفاق از دیگران سخت تر و به جاهل بودن به احکام و حدود آنچه را خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند ، و خدا دانا و حکیم است .

سوره التوبه، آیه 97

ذکر روز شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

دانش بجوئید هر چند در چین باشد که طلب علم بر هر مسلمانی واجب است . فرشتگان بال خویش را در زیر پای طالب علم می گسترند، زیرا از آنچه می جوید ، خشنودند .

نهج الفصاحه، حدیث 324

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

واعلموا ان عبادالله المستحفظین علمه یصونون مصونه، و یفجرون عیونه، یتواصلون بالولایة، و یتلاقون بالمحبه ...

بدانید آن بندگان خدا که حفظ علم حق به آنان سپرده شده آنچه را که باید حفظ کنند حفظ مى کنند، و چشمه هاى آن علم را مى گشایند، با هم پیوند ولایت دارند و یکدیگر را عاشقانه ملاقات مى نمایند ...