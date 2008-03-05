پنج پست امداد جاده ای در محورهای مواصلاتی شیراز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جعفر ابوالقاسمی نژاد، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: پست های امدادی یاد شده شامل ایستگاه ثابت در محور شیراز - جهرم و چهار پست موقت در پلیس راه های شیراز - اصفهان، شیراز - بوشهر، شیراز - سپیدان و شیراز - فسا است.

وی زمان فعالیت این پستها را از 25 اسفند تا 16 فروردین ماه سال 87 اعلام و خاطرنشان کرد: ارائه خدمات امدادی و کمکهای اولیه به مصدومین سوانح رانندگی و انتقال به مراکز درمانی و اسکان اضطراری مسافران در راه مانده از جمله وظایف این پست های امدادی است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شیراز افزود: در این پایگاه ها 20 امدادگر و چهار دستگاه آمبولانس دارای تجهیزات امدادی مستقر هستند.

ابوالقاسمی نژاد با اشاره به پست های راهنمایی جاده ای جمعیت هلال احمر شیراز بیان داشت: در این پست ها هشت نفر از جوانان عضو شاخه جوانان جمیعت در تاریخ یاد شده به خدمات رسانی مشغول می شوند.